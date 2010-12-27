Основателя Василеостровской пивоварни отправили под домашний арест

Петербургского предпринимателя обвиняют в денежных махинациях.

Бизнесмен-сооснователь Василеостровской пивоварни и его главбух могут отправится за решетку из-за незаконной банковской деятельности. Их также обвиняют в нелегальном обналичивании 320 миллионов рублей.

Петербуржцы предоставляли клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а также выводу денежных средств из-под налогового учета. За посредничество в сделках предприниматели брали пять процентов от общей суммы.

Следствие предоставило суду доказательство, согласно которымпосле совершения незаконной банковской операции на счет заказчика возвращалась наличность с вычетом комиссии.

В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в в виде домашнего ареста до пятого февраля 2018 года. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента будет завершено 12 февраля.

Также сообщается, что правоохранительные органы планировали арестовать партнеров предпринимателя, но им удалось вовремя скрыться в Эстонии.