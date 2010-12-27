Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Основателя Василеостровской пивоварни отправили под домашний арест
Сегодня, 16:35
0
lesjasap
253

Основателя Василеостровской пивоварни отправили под домашний арест

0
 
 

Петербургского предпринимателя обвиняют в денежных махинациях.

Бизнесмен-сооснователь Василеостровской пивоварни и его главбух могут отправится за решетку из-за незаконной банковской деятельности. Их также обвиняют в  нелегальном обналичивании 320 миллионов рублей.
 
Петербуржцы предоставляли клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а также выводу денежных средств из-под налогового учета. За посредничество в сделках предприниматели брали пять процентов от общей суммы. 
 
Следствие предоставило суду доказательство, согласно которымпосле совершения незаконной банковской операции на счет заказчика возвращалась наличность с вычетом комиссии.
 
В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в в виде домашнего ареста до пятого февраля 2018 года. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента будет завершено 12 февраля. 
 
Также сообщается, что правоохранительные органы планировали арестовать партнеров предпринимателя, но им удалось вовремя скрыться в Эстонии.
Теги: василеостровская пивоварня , домашний арест
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5