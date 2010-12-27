В Петербурге оштрафовали координатора штаба Навального

Координатору петербургского штаба Навального назначили штраф в 20 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Петербурга обязал выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей координатора штаба навального в СПб Полину Костылеву. Суд назначил максимальный штраф по статье 20.2. ч.1 КоАП.

«Мы находимся в условиях политической борьбы, и эта борьба сейчас идем полным ходом», — прокомментировала решение суда Костылева.

Также девушка сказала, что у нее двое несовершеннолетних детей и назначенный штраф для нее большая сумма. Активисты, которые пришли к зданию суда поддержать Костылеву, жалуются, что полностью нарушен принцип гласности. В зал суда пустили только 5 человек, несмотря на то, что слушателей было в разы больше.

Напомним, что накануне штаб Навального подвергся обыску и на экспертизу были изъяты агитационные материалы. Поводом такого действия со стороны правоохранителей послужила жалоба на расклеивание объявлений с информацией о предстоящем митинге. Кординатору долго не могли выбрать меру пресечения. Девушку чуть не задержали, заставили писать объяснительную, а потом отвезли в отдел полиции, где составили протокол по статье 20.2 ч.1 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).