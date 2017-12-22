В Петербурге участились случаи мошенничества "газовщиков", которые обманывают одиноких пенсионеров

Газовые компании предупреждают петербуржцев о новой мошеннической схеме преступников.

Представители “ПетербургГаз” предостерегают жителей города от мошенников, которые проникают в квартиры, представляясь сотрудниками организации.

Сообщается, что в Северной столицы участились случаи появления рабочих из “газовых служб”, которые приходят проверить оборудование. Также злоумышленники пытаются продать сигнализаторы загазованности воздуха и рассказывают о том, что отсутствие такого устройства в доме ведет к административному штрафу. Чаще всего жертвами действий преступников являются одинокие пенсионеры. На самом деле, установка сигнализаторов - добровольное желание хозяев квартиры и не является обязательным условием.

Компания отмечает, что техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз ежегодно во всем доме сразу.