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В Петербурге участились случаи мошенничества "газовщиков", которые обманывают одиноких пенсионеров
Вчера, 14:05
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lesjasap
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В Петербурге участились случаи мошенничества "газовщиков", которые обманывают одиноких пенсионеров

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Газовые компании предупреждают петербуржцев о новой мошеннической схеме преступников.

Представители “ПетербургГаз” предостерегают жителей города от мошенников, которые проникают в квартиры, представляясь сотрудниками организации. 
 
Сообщается, что в Северной столицы участились случаи появления рабочих из “газовых служб”, которые приходят проверить оборудование. Также злоумышленники пытаются продать сигнализаторы загазованности воздуха и рассказывают о том, что отсутствие такого устройства в доме ведет к административному штрафу. Чаще всего жертвами действий преступников являются одинокие пенсионеры. На самом деле, установка сигнализаторов - добровольное желание хозяев квартиры и не является обязательным условием. 
 
Компания отмечает, что техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз ежегодно во всем доме сразу.
Теги: газовщики , мошенники , пенсионеры , сигнализаторы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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