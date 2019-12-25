В Петербурге организована благотворительная акция в помощь нуждающимся

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне собственник и генеральный директор консалтинговой компании УК "Резиденс" Эмад Салех решил поддержать ветеранов, инвалидов, одиноких пенсионеров и других петербуржцев, оказавшихся в сложной ситуации и вынужденных оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

За счет средств УК "Резиденс" были собраны 600 продуктовых наборов для последующей передачи их в Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН). В наборы входят крупы, макароны, консервы, растительное масло, сахар, колбасы, красная икра, конфеты и другие продукты. Вручать продуктовые наборы будут сотрудники КЦСОН, соблюдая все необходимые меры безопасности и социальную дистанцию.

Мы видим, что сейчас многие компании и предприниматели оказывают помощь нуждающимся и эти благородные поступки нас вдохновляют. Люди во всем мире столкнулись с серьезной проблемой, которая заставила всех изменить привычный образ жизни. Объединяя усилия и помогая окружающим мы быстрее справимся с общей угрозой. Нам очень жаль, что в день 75-летия Победы мы не имеем возможности лично поздравить ветеранов. Но я думаю, что с помощью этой акции мы можем сказать им, что мы о них помним и мы им благодарны - отметил заместитель генерального директора УК "Резиденс" А.В. Каёкин.

Он также отметил, что это не последняя благотворительная акция УК "Резиденс". В дальнейшем компания планирует продолжать оказывать посильную помощь нуждающимся.

Об УК "Резиденс":

Управляющая Компания "Резиденс" с 2012 года осуществляет управление бизнес-структурами и развитие предпринимательских инициатив в различных отраслях. Сегодня УК "Резиденс" объединяет более сорока высококвалифицированных специалистов и менеджеров по всем ключевым элементам бизнеса и администрирования. Эксперты УК "Резиденс" оказывают консалтинговые услуги в сфере антикризисного менеджмента, управления финансами, создания комплексных систем управления человеческими ресурсами, маркетинга и продаж, корпоративных коммуникаций, построения бизнес-процессов и разработки информационных технологий.