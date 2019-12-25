Движение троллейбусов у строящейся станции "Горный институт" запустят раньше срока

Кроме того, на время строительства возле будущей станции будут курсировать автобусы.

В Петербурге оптимизировали схему движения общественного транспорта возле будущей станции метро "Большой проспект" ("Горный институт"). На время строительства станции на участке Большого проспекта В.О. от 22-23 линий В.О. до Детской улицы открыли движение автобусов №№1, 7, 128, 151 и 152. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее транспорт следовал по Среднему проспекту. Из-за этого местные жители тратили на дорогу на 10-13 минут больше.

Движение троллейбусов на указанном участке планировалось восстановить после завершения строительства станции и ввода ее в эксплуатацию – к концу 2024 года. Однако сейчас принимаются меры для открытия троллейбусного движения раньше срока.

Ранее мы писали, что по улице Коллонтай ограничат движение до декабря.

Фото: gov.spb.ru