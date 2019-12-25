Конкурс проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности проходит в Петербурге

В этом году победителями Конкурса будут выбраны проекты в пяти номинациях.

В Северной столице начался Конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Как сообщил портал "Строительный Петербург", целью мероприятия стало повышение уровня культуры энергопотребления, а также информирование о важности бережного отношения к энергоресурсам, природе, и стимулирование применения энергоэффективных технологий в различных секторах экономики города.

В этом году победителями Конкурса будут выбраны проекты в пяти номинациях: "Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры"; "Лучший проект по повышению энергоэффективности при строительстве зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и общественных пространств"; "Лучший проект по повышению энергоэффективности в жилом фонде"; "Лучший проект по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы" и "Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни".

Участие в голосовании могут принять проекты, реализованные в период с 1 января 2022 года по 31 августа 2023 года. Подать заявки можно до 21 октября 2023 года на электронную почту akulova@gbuce.ru. Награждение победителей приурочат ко Дню энергосбережения, который традиционно отмечается 11 ноября.

Подробности и мероприятии и образец формы и анкеты участника представлены на сайте Центра энергосбережения Санкт-Петербурга.

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