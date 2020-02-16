В Петроградском районе за четыре года построят 3 новые школы и 2 детских сада

В 2022 году было открыто два детских сада, в этом году достроили современную школу на 1100 мест.

Глава администрации Петроградского района Владимир Омельницкий поддержал инициативу представителей промышленных предприятий и девелоперских компаний создать Совет руководителей организаций при администрации района. В его состав вошли 18 представителей предприятий и организаций.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", состоялось первое заседание Совета, на котором были подведены итоги социально-экономического развития Петроградского района за первое полугодие 2023 года. Владимир Омельницкий в ходе заседания Совета отметил, что в районе не снижаются темпы по вводу социальных объектов. В 2022 году было открыто два детских сада, в этом году достроили современную школу на 1100 мест.

В течение четырех лет при поддержке правительства Петербурга за счет городского бюджета и средств инвесторов в Петроградском районе появятся три новые школы и два детских сада. Владимир Омельницкий, глава Петроградского района

Владимир Омельницкий также поблагодарил представителей предприятий за участие в профориентационной работе со школами Петроградского района.

Фото: Смольный