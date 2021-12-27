В Петербурге определят лучшего каменщика

В конкурсе "Лучший каменщик-2022" приняли участие мастера из строительных компаний Петербурга, а также учащиеся колледжей.

В Петербурге в 12 раз стартовал конкурс профессионального мастерства "Лучший каменщик-2022". В состязании по возведению кирпичной кладки боролись 20 участников: профессиональные строители и будущие мастера, сообщает портал "Строительный Петербург".

Профессия, которую выбрали участники конкурса городом востребована, и соответственно Комитет по строительству всегда вас будет поддерживать. Участник конкурса хочу пожелать: проявить самые лучшие профессиональные навыки и победить. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

В соревновании приняли участие мастера из крупнейших строительных компаний Петербурга и Ленобласти. Также среди конкурсантов: учащиеся колледжей и лицеев города, они выполняли кладку дымовой трубы.

Когда я практиковался, тренировался, у нас был немного другой кирпич – целиковый, здесь же нет. У меня некие сложности с раствором, он уходил в сам кирпич, толщина шва была гораздо меньше. Поэтому мне пришлось в разы увеличить количество раствора. Вадим Куреньгин, участник конкурса

Начинающие каменщики продемонстрировали свои навыки работодателям и проследили за работой опытных строителей.

Отрасль сейчас испытывает огромный дефицит рабочих кадров на стройке, и единственный вариант – это, конечно, подготовка рабочей профессии в этой отрасли, и прежде всего каменщика. Ирина Белинская, генеральный директор "Петербургского строительного центра", оператора конкурса

Участники старались не нарушить вертикальность и горизонтальность кладки, сохранить все размеры и толщину швов, как на схеме. Жюри оценивали не только качество работ, но и соблюдение техники безопасности и чистоты на рабочем месте.

В нашей работе скорость важна, но лучше все делать качественно. Все-таки мы дома строим – серьезные сооружения, в которых живут люди, дети. Алексей Громов, участник конкурса, работник строительной компании "ЛСР"

Победитель будет защищать звание лучшего каменщика России на финальном этапе в Москве, который приурочен ко Дню Строителя.

Видео, фото: Piter.TV