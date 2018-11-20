В Петербурге определили порядок оформления разрешения на полёты дронов

Заявки будут подаваться в комитет по транспорту.

В Петербуре определили порядок оформления разрешения на полёты беспилотников. Соответствующий документ появился на сайте Смольного. Принимать заявления и выдавать разрешения будет комитет по транспорту.

"Для выполнения… демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, осуществление посадки (взлёта) на расположенные в границах Санкт-Петербурга площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной навигации, Комитет по транспорту выдаёт соответствующее разрешение," - говорится в распоряжении.

В документе сказано, что для выполнения демонстрационных полётов разрешение выдаётся сроком до трёх месяцев. Данный срок увеличивается до шести месяцев для беспилотных летательных аппаратов.