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В Петербурге определили порядок оформления разрешения на полёты дронов
Сегодня, 20:33
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TretyakovaS

В Петербурге определили порядок оформления разрешения на полёты дронов

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Заявки будут подаваться в комитет по транспорту.

В Петербуре определили порядок оформления разрешения на полёты беспилотников. Соответствующий документ появился на сайте Смольного. Принимать заявления и выдавать разрешения будет комитет по транспорту.

"Для выполнения… демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, осуществление посадки (взлёта) на расположенные в границах Санкт-Петербурга площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной навигации, Комитет по транспорту выдаёт соответствующее разрешение," - говорится в распоряжении. 

В документе сказано, что для выполнения демонстрационных полётов разрешение выдаётся сроком до трёх месяцев. Данный срок увеличивается до шести месяцев для беспилотных летательных аппаратов. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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