В Петербурге определили дороги, которые отремонтируют в 2018 году

КРТИ утвердил адресную программу ремонта дорог в 2018 году. В следующем году на эти работы из городского бюджета выделят пять миллиардов рублей.

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга утвердил адресную программу ремонта дорог в 2018 году. документ предусматривает ремонт на 95 точках. По трем объектам предстоит выполнить проектные работы. Всего из городского бюджета на работы выделят пять миллиардов рублей.

Лоты на проведение ремонта будут как ив 2017 году формироваться по территориальному принципу, включая в себя работы в нескольких районах города. Объединят Кронштадтский, Курортный и Приморский; в другой лот - Выборгский, Калининский, Красногвардейский и Петроградский районы; еще один - Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Невский, Московский и Фрунзенский районы

Отдельно будут искать подрядчика для ремонта Невского проспекта. Также отдельно будут ремонтироваться подъездные дороги к стадиону на Крестовском. Кроме того, подрядчик для ремонта трамвайных путей будет выбираться отдельно.

Выбирать исполнителей КРТИ начнет уже в январе-феврале 2018 года, когда объявят конкурсы на все лоты.