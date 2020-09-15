В Петербурге защитят опоры наружного освещения от незаконной рекламы

В городе более 3600 опор уже очищены от рекламных брошюр.

В среду, 12 мая, в пресс-службе Смольного заявили, что опоры наружного освещения защитят от незаконной рекламы. Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, многие жители города жалуются на рекламные брошюры и объявления на фонарях.

Так, работники ГБУ "Ленсвет" закрывают опоры специальной защитной сеткой, которая не позволит приклеить очередную рекламную листовку. Также власти города планируют наносить антивандальное покрытие на нижнюю часть опоры.

Отмечается, что в Петербурге более 3600 опор уже очищены от рекламы, из них 2000 опор на 15 городских объектах на данный момент закрыты антивандальной сеткой. До конца года в городе очистят ещё порядка 5000 опор.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения.

Фото: gov.spb.ru