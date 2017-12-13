В Петербурге оперативники обыскивают офисы компании "Теорема"

Сотрудники полиции Петербурга пришли с обысками в управляющую компанию "Теорема".

Утром 14 февраля сотрудники полиции города пришли с обысками в управляющую компанию "Теорема". В офисе крупного девелопера провели обыск в связи с подозрением о посредничество в получении взятки сотрудником налоговой инспекции. Об этом сообщает "Фонтакнка".

Следователи ГСУ СК Петербурга и оперативники регионального УФСБ пришли в бизнес-центр "Бенуа", который расположен нa пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта. Здесь находится головной офис компании. Следствие интересовалось компанией "Теорема Телеком" — бизнес-ориентированным оператором связи.

Генеральный директор "Теоремы Телеком" Дмитрий Локтионов во время обыска отсутствовал, так как присутствовал на допросе в Следственном комитете Петербурга. Известно, что в бухгалтерии прошла выемка документов.

По предварительным данным, проведённые обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по статье 291.1 УК "Посредничество во взяточничестве".

Справка:

Управляющая компания "Теорема" работает нa рынке коммерческой недвижимости Петербурга уже 21 гoд и управляет 180 тысячами квадратных метров офисных, а также торговых помещений. Также ей принадлежат бизнес-центры "Бенуа", "Обуховъ-Центр", "Эврика", H2O.