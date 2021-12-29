В Петербурге опечатали семь заведений, которые работали в ночное время

Сотрудники Роспотребнадзора совместно со Следственными комитетом и полицией опечатали 7 заведений, которые работали в ночное время. Рейд прошел на прошлой неделе, сообщила 31 января пресс-служба Смольного.
Всего в ночное время проверили 17 заведений. Нарушения нашли в кальянной на проспекте Косыгина, улице Оптиков, улице Ильюшина, Владимирском проспекте и Ивановской улице. Также работал бар на 7-й линии В.О. и караоке-бар на проспекте Славы.
Посетители курили кальяны, сотрудники были без масок, не было журналов термометрии и дезинфекции, разметки, на входе не проверяли QR-код о вакцинации или перенесенной болезни.
рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.
В отношении владельцев ведется работа по возбуждению административных производств. В отношении 39 посетителей составили административные протоколы. Работу заведений временно приостановили.
Также рейды проходили в дневное время. В общей сложности на прошлой неделе сотрудники Смольного наведались в 87 магазинов, 22 точки общественного питания и 25 организаций сферы услуг. Нарушения нашли в 8. Так отсутствовали журналы термометрии, дезинфекции, не было сведений о вакцинации сотрудников. Один гипермаркет не проверял QR-коды у посетителей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция провела профилактический рейд на Софийской овощебазе.
Фото: администрация Петербурга
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