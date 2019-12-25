В Петербурге предприятия могут столкнуться с переездом

Новый Генеральный план Петербурга вынуждает перенести часть пищевых производств за КАД.

В Санкт-Петербурге примерно 70 % пищевых предприятий расположены внутри Кольцевой автомобильной дороги, однако новым Генеральным планом города предусмотрены изменения, которые могут затронуть часть производств. Согласно исследованию консалтинговой компании IPG.Estate, 28 из 188 изученных предприятий могут потребоваться перенос на новые площадки из-за несоответствия территорий требованиям Генплана, пишут Ведомости.

Аналитики изучили географическое расположение 188 пищевых предприятий, включая объекты в 10-километровой зоне Ленинградской области. Результаты показали, что 132 предприятия (70,2 %) находятся внутри КАД, а 56 предприятий (29,8 %) – за пределами Кольцевой дороги. При этом 15 % производственных площадок, согласно Генплану Петербурга, расположены на территориях, не относящихся к производственным зонам.

Подробный анализ выявил, что территории двадцати предприятий попадают в зоны общественно-деловой застройки, пять предприятий находятся в зоне транспортной инфраструктуры, в том числе из-за строительства высокоскоростной магистрали и шоссе, а еще три предприятия занимают жилые зоны. Наибольшее количество таких объектов сосредоточено на Заозерной и Софийской улицах, Московском шоссе, улицах Салова и Зубарева.

Фото: Piter.TV