В Петербурге около 200 человек попали в больницу с гриппом и ОРВИ

Порядка 200 человек доставлены в больницу им. Боткина с гриппом и ОРВИ.

Данные о том, что в больницу им. Боткино поступило порядка 200 человек, предоставило медучреждение.

Перед новым годом в больнице находились 170 человек с таким диагнозом. В праздники их количество возросло до 198 и до сих пор продолжает увеличиваться. С начала эпидсезона 1124 человека побывали в больнице.

С 27 ноября в Петербурге грипп А выявлен у восьми пациентов, грипп В — у такого же количества. У двоих человек обнаружен «свиной» грипп.

Напомним, что в конце декабря 2017 года Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа во время Зимней Олимпиады, которая пройдёт в городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля 2018 года. Роспотребнадзор считает, что ситуация с птичьим гриппом в Южной Корее может представлять угрозу для гостей Зимних Олимпийских игр. Он просил туристов сделать прививки и избегать контакта с птицей.

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