В Петербурге ограничили проезд на Якорной улице до конца марта

Работы на сетях изменили схему движения в Красногвардейском районе.

В Санкт-Петербурге с 12 января введены временные ограничения движения транспорта на Якорной улице и улице Мануильского из-за проведения инженерных работ. О принятых мерах сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

По информации инспекции, на Якорной улице движение ограничено на участке от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. Ограничения связаны с прокладкой водопроводной сети и будут действовать с 12 января по 28 марта. Объезд для автомобилей организован по проспекту Энергетиков, Магнитогорской улице, Брантовской дороге и далее по Якорной улице.

Также с 12 января по 10 февраля полностью закрыто движение по улице Мануильского в Кронштадте на отрезке от Петровской улицы до улицы Лебедева. Водителям предлагают использовать объездные маршруты через Петровскую улицу, улицу Аммермана, Ленинградскую улицу, улицу Ильмянинова и улицу Лебедева.

Кроме того, в ГАТИ уточнили, что с 14 января по 3 февраля будет ограничено движение по улице Ленсовета. Причиной станет реконструкция тепловых сетей на участке от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе.

Фото: Piter.TV