В Петербурге ограничили движение в связи с репетицией парада

Центр будут перекрывать также и на майских праздниках.

Невский проспект от Садовой улицы до Дворцовой площади перекрыли в связи с репетицией Парада Победы. Ограничения будут действовать 30 апреля до 12:30. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Также движение закрыто по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекте от Гороховой до Невского. По этим же адресам будет не проехать 5 мая с 14:00 до 18:00, 7 мая с 07:00 до 12:30, 8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 09:00 до 12:30.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что репетиции парада Победы остановят движение троллейбусов в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV