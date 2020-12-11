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В Петербурге ограничили движение в связи с репетицией парада
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib

В Петербурге ограничили движение в связи с репетицией парада

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Центр будут перекрывать также и на майских праздниках.

Невский проспект от Садовой улицы до Дворцовой площади перекрыли в связи с репетицией Парада Победы. Ограничения будут действовать 30 апреля до 12:30. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Также движение закрыто по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекте от Гороховой до Невского. По этим же адресам будет не проехать 5 мая с 14:00 до 18:00, 7 мая с 07:00 до 12:30, 8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 09:00 до 12:30. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что репетиции парада Победы остановят движение троллейбусов в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограничение движения, парад победы, репетиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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чапаева светлана
Сегодня 10:18

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