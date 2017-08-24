В Петербурге ограничат движение из-за присяги курсантов

В четверг и субботу военные курсанты будут присягать родине

В четверг, 24 августа и в субботу, 26 августа 2017 года, на некоторых участках в Петербурге будет ограничено дорожное движение. Это связано с военной присягой, торжественным мероприятием, которое будет проходить в Северной столице.

Как сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, 24 августа будет закрыт для движения автомобилей участок набережной Лейтенанта Шмидта на участке 8–9 и 10–11 линий Васильевского острова. Ограничения будут действовать с 20 до 23 часов четверга.

В субботу тот же участок дороги будет перекрыт с 9 до 12 утра субботы, 26 августа 2017 года. Как сообщается, проводить торжественную церемонию будет Военный институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Видео: архив