В Петербурге ограничат движение для транспорта с 10 ноября в двух районах

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 10 ноября.

В Василеостровском и Невском районах Петербурга с 10 ноября ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Василеостровский район

В связи с производством работ по реконструкции водопровода по 24-25-й линиям В.О. с 10 по 17 ноября закрывается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. от Среднего проспекта В.О. до Малого проспекта В.О.

Невский район

В связи с производством работ по размещению временного ограждения

с 10 ноября 2023 года по 31 мая 2024 года ограничивается движение транспорта по улице Профессора Качалова у дома 1 по Хрустальной улице и по 30 мая 2024 года ограничивается движение транспорта у дома 1 по Хрустальной улице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение для транспорта в трех районах с 9 ноября.

Фото: Piter.TV