В Петербурге одобрили большую часть поправок к проекту бюджета на три года

На развитие городской среды и капремонты направят дополнительные миллиарды рублей.

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга были одобрены 21 из 34 поправок к проекту городского бюджета на ближайшие три года. Все предложения направлены на развитие инфраструктуры, улучшение качества городской среды и поддержку социальной сферы. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок в своём телеграм-канале.

По инициативе губернатора расходы на проект "Комфортная городская среда" увеличат на 2 миллиарда рублей. Кроме того, планируется выделить около 2,7 миллиарда на капитальный ремонт городских учреждений и закупку нового оборудования. Почти 545 миллионов рублей направят на повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы.

Среди одобренных инициатив — 12 поправок фракции "Единая Россия", касающихся программы "Петербургские дворы" и других социальных проектов. Три предложения ЛДПР связаны с ремонтом детских и молодёжных учреждений. Две поправки от партии "Новые люди" предусматривают финансирование спорта и событийного туризма. Также депутаты поддержали выделение средств на ремонт гидротехнических сооружений и закупку медицинского оборудования для Елизаветинской больницы.

Ранее финансист Беляев рассказал петербуржцам о безотзывных вкладах.

Фото: Piter.TV