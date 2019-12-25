В Петербурге в первом чтении одобрили корректировку бюджета

Согласно корректировке, доходы бюджета будут сокращены на 101,8 млрд рублей до 573,1 млрд рублей (на 15%). Расходы также сокращаются на 50,6 млрд до 677,1 млрд рублей (на 7%).

ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса.

Согласно поправкам, дефицит бюджета увеличится вдвое – до 104 миллиардов рублей. Эта сумма станет беспрецедентной, если учесть сокращение доходов и расходов. Согласно корректировке, доходы бюджета будут сокращены на 101,8 млрд рублей до 573,1 млрд рублей (на 15%). Расходы также сокращаются на 50,6 млрд до 677,1 млрд рублей (на 7%).

В целях экономии было решено урезать на 5,3 млрд рублей программу "Молодежи — доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир". Расходы на содержание госучреждений были сокращены на 14,7 млрд рублей. Ещё почти 5 миллиардов потерял программа по развитию городского метро. Смольный также практически отказался софинансировать капитальный ремонт многоквартирных домов.

Депутаты всех фракций критиковали сокращение тех или иных расходов. Возможно во втором чтении будут приняты некоторые правки.

Также данный законопроект предполагает увеличение резервного городского фонда с 1 миллиарда до 31 миллиарда рублей. Деньги пойдут на первостепенные нужды, в том числе на поддержание бизнеса.

Очередники жилья в Петербурге бьют тревогу из-за коронавируса и бюрократических ошибок.

Фото: Piter.TV