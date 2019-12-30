В Петербурге очередь: последний день выставки Дейнеки и Самохвалова

Выставка открылась 18 ноября.

Перед входом в "Манеж" петербуржцы и гости города выстроились в огромную очередь.

Желающих посетить выставку выдающихся советских художников Александра Дейнеки и Александра Самохвалова оказалось немало.

Выставка открылась 18 ноября, и сегодня последний день её работы.

На экспозиции представлено 300 работ из 37 музеев и девять частных собраний.

По замыслу куратора, экспозицию поделили на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети. Все детали экспозиции наделены внутренним диалогом, имеющим множество пересечений и смыслов.

Ранее мы сообщили, что к 155-летию со дня рождения Валентина Серова в Петербурге открылась новая выставка.

Фото: ВКонтакте