К 155-летию со дня рождения Валентина Серова. В Петербурге новая выставка

19 января 1865 года в Санкт-Петербурге родился живописец Валентин Александрович Серов.
Художник прожил всего 46 лет, однако успел создать множество картин, навсегда оставшихся в истории живописи. Особая техника исполнения работ делает полотна Валентина Серова узнаваемыми и неповторимыми.
На выставке представлена литература о жизни и творчестве художника, а также репродукции картин.
Ранее мы сообщили, что в петербургской библиотеке откроется выставка, посвященная Николаю Бурову.
Фото: pinterest.com
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