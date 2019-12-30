К 155-летию со дня рождения Валентина Серова. В Петербурге новая выставка

Она проходит в Центральной районной библиотеке им. М. А. Шолохова до 29 января.

19 января 1865 года в Санкт-Петербурге родился живописец Валентин Александрович Серов.

Художник прожил всего 46 лет, однако успел создать множество картин, навсегда оставшихся в истории живописи. Особая техника исполнения работ делает полотна Валентина Серова узнаваемыми и неповторимыми.

На выставке представлена литература о жизни и творчестве художника, а также репродукции картин.

Ранее мы сообщили, что в петербургской библиотеке откроется выставка, посвященная Николаю Бурову.

Фото: pinterest.com