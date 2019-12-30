В Петербургской библиотеке откроется выставка, посвященная Николаю Бурову

Николай Буров - народный артист России.

В Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке откроется выставка "Николай Буров. Профессия – артист, призвание – петербуржец", сообщил Комитете по культуре.

На выставке петербуржцы и гости города смогут узнать Николая Бурова, как театрального актера, деятеля культуры и общественного деятеля Северной Столицы.

Выставка продлится с 14 января по 28 февраля, вход свободный.

Арист родился в Ленинграде в 1953 году, занимался в Театре юношеского творчества, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сыграл более 100 ролей в кино и театре, а также озвучил почти 50 ролей. Помимо этого, артист выступает в качестве чтеца с симфоническим оркестром Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Ранее мы сообщали, что на новогодних праздниках "Новую Голландию" посетили более 250 тысяч человек.

Фото: "ВКонтакте" / "Николаю Бурову посвящается".