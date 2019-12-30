На новогодних праздниках "Новую Голландию" посетили более 250 тысяч человек

Такими результатами в пространстве остались очень довольны.

За Новогодние каникулы на острове "Новая Голландия" в Петербурге побывали более 250 тысяч человек. Об этом сообщается в социальных сетях пространства.

Каток за это время посетили 12 тысяч человек. Они же съели 1103 кренделька в зоне отдыха.

Во время праздничного Базара голодные покупатели купили более 3000 пирожков в грузинским кофе и почти 1000 хот-догов. Также посетители выпили 2400 бокалов согревающего сидра с малиной и более 2700 чашек кофе.

Такие результаты в культурном пространстве назвали "великолепными".

Ранее мы писали, что Новый год в поездах дальнего следования в России встретили более 75,5 тысяч пассажиров.

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