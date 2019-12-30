Названо точное количество пассажиров, проехавших в поездах 31 декабря.

Новый год в поездах дальнего следования в России встретили более 75,5 тысяч пассажиров. В общей сложности 31 декабря поездами воспользовались 207 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании". Данный показатель на 10% выше, чем был зафиксирован за аналогичный период в прошлом году

Пассажиров, которые провели новогоднюю ночь в составах лично поздравляли по громкой связи начальники поездов. Детям до десяти лет проводники раздавали сладкие подарки.

В ФПК напомнили, что из-за повышенного спроса на железнодорожный проезд, на маршруты вышли около полутора тысяч дополнительный рейсов. Это на 9% превышает количество составов, вышедших по направлениям в прошлый канун Нового года. До 12 января компания планирует перевезти по стране более пяти миллионов клиентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что тарифы на проезд в плацкарте и общем вагоне повысили в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/