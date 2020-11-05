В Петербурге объявлен тендер на строительство опор станции метро "Зоопарк"

На станции метро "Зоопарк" начнут возводить опоры стоимостью 310 млн рублей.

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для строительства опор-колонн на будущей станции метро "Зоопарк", которая войдёт в состав Невско-Василеостровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы", данные размещены на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 309,37 млн руб. Подрядная организация должна будет согласовать доступ к строительной площадке, выполнить установку опор-колонн в соответствии с утверждённой проектной документацией и предоставить подтверждение качества выполненных работ.

Согласно условиям тендера, завершить строительство необходимо до 15 августа 2026 года. Приём заявок на участие продлится до 24 ноября, а итоги конкурса планируется подвести 1 декабря текущего года.

Фото: freepik (onlyyouqj)