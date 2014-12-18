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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
Сегодня, 20:34
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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

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Режим будет действовать с 23:00 26 декабря до 14:00 27 декабря.

В понедельник вечером, 26 декабря, в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Режим будет действовать с 23:00 26 декабря до 14:00 27 декабря. Гидрометцентр также предупреждает об опасной погоде. 

Завтра на дорогах ожидается гололедица, днем может быть снежно. Температура воздуха ночью опустится до -8…-10 градусов, днем до -2…-4 градусов, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Фото: piter.tv
 

Теги: желтый уровень, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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