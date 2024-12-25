В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи с сильным снегом и гололедом

В некоторых районах возможны сильные снегопады.

Росгидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Петербурге с полудня 1 января до 3 утра 2 января из-за прогнозируемого снега и обледенения. В некоторых районах возможны сильные снегопады.

С 15 часов 1 января до полуночи 2 января действует такой же уровень опасности из-за гололеда. Возможно налипание мокрого снега.

"Желтый" уровень предупреждает о потенциально неблагоприятных погодных условиях. Городские власти призывают автомобилистов быть предельно внимательными и, по возможности, отказаться от использования личного транспорта из-за повышенного риска аварий. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

Фото: Piter.TV