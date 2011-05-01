В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за снега и ветра

Причиной стали сильные порывы ветра, обильный снегопад и гололед.

В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Непогода начнет бушевать в городе с утра 26 февраля. С 9:00 и в течение суток местами ожидаются порывы ветра, скорость которых достигнет 15-17 метров в секунду. Из-за этого предупреждение будет действовать до 9:00 следующих суток.

Кроме того, сильный снегопад станет причиной продления "желтого" уровня опасности до 21:00 27 февраля. А вечером 26 февраля к осадкам добавится гололед. С 21:00 до утра 27 февраля синоптики прогнозируют налипание мокрого снега.

В администрации города призвали автомобилистов проявить максимальную осторожность на дорогах. В связи с высоким риском аварий водителям рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных машинах. Пешеходам также посоветовали быть внимательными на улицах.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник погода в Петербурге будет находиться под влиянием северной периферии циклона.

Фото: Pxhere