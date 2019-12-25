В Петербурге объявили аукцион на подготовку планировки новых участков кольцевой линии метро

Согласно контракту, работы нужно завершить к 1 декабря 2021 году.

В среду, 26 августа, стало известно, что в Петербурге объявлены два конкурса, участники которого должны подготовить документы по планировке новых участков кольцевой линии метро.

Так, участок от станции "Площадь Калинина" до станции "Ладожская-2" оценили в 39,8 миллионов рублей. Участок от станции "Лесная-2" до станции "Площадь Калинина" – в 28,8 миллионов рублей. Работы, согласно госконтракту, необходимо завершить до 1 декабря 2021 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге метростроевцы отказались выходить из шахты после ночной смены.

Фото: Piter.TV