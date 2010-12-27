Ибрагим Атакуев, напавший с кастетом на полицейского, арестован прямо на больничной койке

Третий фигурант дела об угоне машин и нападении н инспектора ДПС арестован прямо в больнице.

Октябрьский районный суд заключил под стражу гражданина Ибрагима Атакуева, которого обвинили в серии угонов автомобилей и нападении на сотрудника полиции. Необычным в данной ситуации стало то, что мужчина попытался избежать ареста “срежиссировав” собственную травму. Петербуржец сломал ноги при попытке бегства от представителей закона. В результате чего гражданин был госпитализирован и не попал в зал суда. Однако, специалисты оказались не промах: они сами пришли в палату к пациенту, чтобы объявить о его наказании. После реабилитации на больничной койке, он сразу же направится на отбывание двухмесячного срока заключения. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов по региону.

Сотрудники правоохранительных органов поделились сведениями о попытке задержания Атакуева. Поняв, что его поймали, гражданин выбил головой стекло в микроавтобусе. Затем он попытался перепрыгнуть через ограду на Обводном канале прямо на лед. Стихия отказалась помогать правонарушителю, и тот сильно покалечился о твердую поверхность надели. После этого мужчину доставили в Александровскую больницу, где судья провел слушание по его делу и признал Атакуева виновным.

Отметим, что осужденного разыскивали в течение месяца. Под поле зрения попал не только он, но и два его подельника. Атакуев ударил кастетом в лицо полицейскому, когда тот пытался предотвратить угон автомобиля. “Коллегам по цеху” - Георгию Читанову и Лаше Партсвании также суд вынес обвинительный вердикт. Мужчин арестовали на срок до 12 мая.

