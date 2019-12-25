В Петербурге обустроят 12 общественных пространств в 2021 году

Всего с 2021 по 2024 год обустроят 48 общественных пространств.

За следующий, 2021 год, в Петербурге обустроят 12 общественных пространств в рамках национального проекта "Жилье и комфортная городская среда". Об этом сообщил ТАСС.

По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, в этом году тоже успели благоустроить 12 территорий. Всего с 2021 по 2024 год обустроят 48 общественных пространств. Кроме того чиновник напомнил, что Смольный увеличил расходы на благоустройство до четырех миллиардов рублей. Благодаря этого в 2019 году благоустроили 30 территорий. Участие в обсуждении проектов благоустройства принимают местные жители.

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Фото: Piter.TV