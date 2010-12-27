В Петербурге обсуждают будущее Конюшенного ведомства в центре города

Концепцию развития пространства могут утвердить до конца 2019 года.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета по инвестициям Петербурга Романа Голованова, подходящий проект реконструкции Конюшенного ведомства выберет городская администрация. Сам конкурс на реконструкцию могут объявить уже в 2020 году.

В минувшую пятницу свои варианты развития пространства представили пять возможных инвесторов. В частности, Конюшенные ведомства могут приспособить под музей современного искусства, площадку под массовые события и многофункциональный общественно-культурный комплекс.

Отметим, что комплекс зданий Конюшенного ведомства был построен по проекту архитектора Николая Гербеля в 1720-1723 гг. Объект прошел реконструкцию по проекту Василия Стасова в 1817-1823 гг.

В новом тысячелетии здания пришли в запустение. В начале 2010-х власти Петербурге отдали комплекс инвестору для возведения апарт-отеля. Однако по просьбе градозащитников проект отменили. Сейчас в здании за счет Петербурге проведены противоаварийные работы.