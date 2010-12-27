В Петербурге обсуждают будущее Конюшенного ведомства в центре города

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета по инвестициям Петербурга Романа Голованова, подходящий проект реконструкции Конюшенного ведомства выберет городская администрация. Сам конкурс на реконструкцию могут объявить уже в 2020 году.
В минувшую пятницу свои варианты развития пространства представили пять возможных инвесторов. В частности, Конюшенные ведомства могут приспособить под музей современного искусства, площадку под массовые события и многофункциональный общественно-культурный комплекс.
Отметим, что комплекс зданий Конюшенного ведомства был построен по проекту архитектора Николая Гербеля в 1720-1723 гг. Объект прошел реконструкцию по проекту Василия Стасова в 1817-1823 гг.
В новом тысячелетии здания пришли в запустение. В начале 2010-х власти Петербурге отдали комплекс инвестору для возведения апарт-отеля. Однако по просьбе градозащитников проект отменили. Сейчас в здании за счет Петербурге проведены противоаварийные работы.
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