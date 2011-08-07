В Петербурге обсудили, какими будут "Полторы комнаты" Бродского

Музей-квартиру хотят восстановить уже в течение 20 лет.

В рамках заседания представителей фонда создания музея Иосифа Бродского эксперты обсудили, как будет выглядеть музей после его конструкции. Как рассказал предприниматель Максим Левченко 16 июля на своей странице в Facebook, до нашего времени от квартиры, в которой жил поэт, мало что дошло в первозданном виде.

Оказалось, что и паркет, и напольную доску на кухне, и цвет стен давно изменили. В основном из-за того, что все поизносилось. Теперь члены фонда хотят восстановить все, как было до отъезда поэта заграницу в 1972 году: и пол, и цвет стен, и лепнину.

Однако сделать все, как "было тогда", достаточно тяжело, и насчет нового вида музея возникают разные предложения. Максим Левченко рассказал о своем видении восстановленного музея.

Он предлагает покрасить стены в серый цвет и на них проецировать фотографии в натуральную величину. Они будут выстроены по определенному сюжету и наложены на музыку.

"Стены и потолок покрасить в серый цвет. Такой нейтральный фон позволит создать эффект пустоты. Серую краску нужно подобрать особым образом. Эта задача по сложности сопоставима с написанием "Черного квадрата". Я не шучу", - отметил Левченко.

В комнате будет подобие мебели, возможно, даже современной, чтобы создать очертания, а в коридоре, сортире и на кухне - предметы коммунального быта. Среди них - кастрюли, лыжи, велосипед.

Часть музея в квартире №36 на улице Короленко наоборот сделают в современной стиле, чтобы она контрастировала с мемориальной.

"На совете прозвучала интересная мысль: собрать в угловой комнате с эркером подлинный американский кабинет поэта, сохранившийся и находящийся в Фондах музея Ахматовой. Что-то в этом есть - американский кабинет за стенкой полутора комнат".

Музей "Полторы комнаты" на Литейном проспекте, 24 пытаются открыть уже в течение двадцати лет. В 2015 году музей-квартира была открыта для посетителей на один день. Потом ее закрыли на ремонт, который продолжается по сей день.

Название музея происходит от одноименного эссе, в котором Иосиф Бродский рассказывал о жизни в этой квартире со своей семьей.

Фото: соцсети, Максим Левченко / Facebook