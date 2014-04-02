В Петербурге обновят дороги к ряду туристических объектов

Специалисты займутся не только рядовыми городскими улицами, но и ключевыми подъездами к туристическим объектам

В 2022 году отремонтируют порядка 80 км магистралей в Петербурге. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", передают в Смольном 30 мая.

Специалисты займутся не только рядовыми городскими улицами, но и ключевыми подъездами к туристическим объектам. Отметим, что в мае завершили ремонт на четной стороне набережной Обводного канала от Московского проспекта до ТРК "Варшавский экспресс". Также в Невском районе отремонтировали часть проспекта Обуховской обороны на протяжении 1,64 км дороги.

Отмечается, что до августа этого года восстановят дорогу на Большой Зелениной улице на участке от Малого проспекта П. С. до набережной Адмирала Лазарева и Левашовского проспекта, а также на улице Комсомола в Калининском районе.

Фото: Piter.tv