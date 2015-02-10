В приложении можно искать ближайшую парковку, также оно показывает расстояние до нее и предлагает проложить маршрут до места стоянки.

В Петербурге обновили приложение для оплаты парковки в центре города. Об этом в четверг, 27 октября, рассказали в телеграм-канале ""Парковки и велодорожки СПб".

Специалисты увеличили скорость отклика на запросы пользователей, а также обновили ПО. В приложении можно искать ближайшую парковку, также оно показывает расстояние до нее и предлагает проложить маршрут до места стоянки. Войти или зарегистрироваться можно через смс, также теперь пользователь может привязать банковскую карту. Приложение позволяет пользователю самому настроить время оповещения об окончании оплаченного времени за парковку.

Фото: Piter.tv

