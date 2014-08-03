В Петербурге обнародуют почти 500 секретных документов

Секретные материалы о Казанском соборе и станции метро Владимирская станут общедоступны.

В Петербурге планируют рассекретить почти 500 архивных дел, связанных с историей города. Решение принято региональной экспертной комиссией, сообщает Смольный.

На рассмотрение были представлены документы из Центрального государственного архива историко-политических документов, Центрального государственного архива и Центрального государственного архива научно-технической документации.

В списке — письмо о возвращении в СССР Готторпского глобуса, вывезенного в годы войны и переданного в Кунсткамеру в 1948 году, справка о размещении вестибюля станции метро "Владимирская", а также предложение о сносе Владимирского собора, которое в итоге не было реализовано.

Также рассекретят материалы о капитальном ремонте Казанского собора, деятельности фарфорового завода имени Ломоносова и работе НПО "Кварц" в 1956–1991 годах.

Документы будут переданы на утверждение губернатору Петербурга Александру Беглову, после чего поступят в открытое хранение.

Фото: freepik