В Петербурге обыскали реабилитационный центр по делу о насилии над подопечным

Центр расположен в квартире в одном из домов Выборгского района.

В четверг, 4 марта, сотрудники полиции обыскали петербургский реабилитационный центр "Линия жизни" в связи с делом о незаконном лишении свободы и насилии над подопечным, сообщили в ТАСС.

Квартиру в Выборгском районе снимает мужчина, ранее связанный с благотворительной организацией "Преображение России", ликвидированной решением Верховного суда России. Создателей этой организации осудили за использование труда наркоманов и алкоголиков под видом оказания им помощи. Обыские, которые прошли в четверг, связаны с похожим случаем.

Осенью 2020 года полиция освободила из дома в Красносельском районе четырех петербуржцев, которых удерживали насильно. Злоумышленники отобрали у потерпевших паспорта, избили и заперли в помещении. Горожане устраивались на работу разнорабочими.

Отмечается, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы") и 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

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Фото: Piter.TV