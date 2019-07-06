В Петербурге обезвредили снаряды времён войны

Опасные предметы были обнаружены строителями в ходе работ.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в Северной столице обнаружили снаряды времён войны. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Боеприпасы обнаружили во время строительства будущей железнодорожной платформы на юге Петербурга. На этом участке нашли три снаряда калибра 76 мм и один калибра 82 мм, две миномётные мины калибра 50 мм, гранату Ф-1 и три килограмма тротила.

В итоге саперы вывезли снаряды на полигон для уничтожения.

Ранее мы сообщали о том, что с утра Петербург накрыл густой туман.

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