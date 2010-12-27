В Петербурге обанкротился "Дом Книги"

Один из самых известных книжных торговых домов ожидает судебное разбирательство.

Арбитражный суд петербурга рассмотрит заявление о признании ОАО “Дом Книги” банкротом. С такой инициативой выступила АО “Петербургская сбытовая компания” в связи с задолженностью организации за электроэнергию. “Дом книги” не выплачивает почти 800 тысяч рублей за период с января 2015 года по декабрь 2016, а также в марте и мае-июле 2017 года.

За последний год потребитель заплатил предоставлению услуг всего 103 тысячи рублей. Последний неоднократно ограничивал потребление энергии в магазине из-за долгов, но “Дом книги” находил способ самостоятельно подключаться к источнику. “Сбытовая компания” требует привлечь потребители к административной ответственности. Полностью лишены электричества будут два заведения: на Литейном проспекте 30А и дом 64. Отключение планируется провести 19 сентября. Дом Зингера данная мера пока что не коснется.

На этом истец не собирается останавливаться. В Одном из судов города уже принято решение о возмещении задолженности в пользу “ПСК”. В связи с неисполнением Торговой фирмой “До книги” своих обязательств, деньги будут взысканы принудительно. По делу составлен исполнительный лист.