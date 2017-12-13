В Петербурге объявили "оранжевый" уровень угрозы: холода крепчают

Северная столица вошла в список "холодной угрозы", затронувшей весь Северо-Запад страны.

Весь Северо-Запад России объявил угрозу “оранжевого уровня”. Опасность на территорию надвигается в виде заморозков и чрезвычайно низких температур. Исключением стала только Мурманская область, в которой еще не выявили потенциальную угрозу для населения.

Санкт-Петербург попал в список “замерзающих субъектов” утром 22 февраля. Отметим, что прогностическая карта выложена в Интернете на официальном сайте Гидрометцентра.

Сегодня в городе ожидается похолодание до минус 18 градусов. В ближайшее время ситуация сохранится. Потепление можно будет ожидать ближе к середине марта.



