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В Петербурге объявили "оранжевый" уровень угрозы: холода крепчают
Сегодня, 9:40
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lesjasap
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В Петербурге объявили "оранжевый" уровень угрозы: холода крепчают

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Северная столица вошла в список "холодной угрозы", затронувшей весь Северо-Запад страны.

Весь Северо-Запад России объявил угрозу “оранжевого уровня”. Опасность на территорию надвигается в виде заморозков и чрезвычайно низких температур. Исключением стала только Мурманская область, в которой еще не выявили потенциальную угрозу для населения.

Санкт-Петербург попал в список “замерзающих субъектов”  утром 22 февраля. Отметим, что прогностическая карта выложена в Интернете на официальном сайте Гидрометцентра.

Сегодня в городе ожидается похолодание до минус 18 градусов. В ближайшее время ситуация сохранится. Потепление можно будет ожидать ближе к середине марта.


 

Теги: мороз , оранжевый уровень , погода , прогноз погоды , угроза , холода
Категории: Новости СПб

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