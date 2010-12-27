В Петербурге новых компаний становится меньше

Крупные игроки уходят с петербургского рынка, а их преемники еще не доросли.

В уходящем году в Северной столице создали на 10 тысяч меньше компаний, нежели в 2018 году. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на данные СПАРК.

Всего за год появилось 25 тысяч новых фирм, что на 40% меньше прошлого показателя. Причем, основную часть "новичков" нельзя отнести к крупным игрокам, так как только 346 из них обладают уставным капиталом более 1 млн рублей.

Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей. Также отличилась новая "дочка" корейского концерна - Hyundai WIA в Каменке. Его уставный фонд равен 3,2 млрд рублей.

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Фото: Фото: "Лахта Центр" / VK