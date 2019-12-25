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Butenko
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Сбербанк рассказал о ключевых трендах 2019 года

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Цифровизация городского хозяйства в 2019 году стала важнейшим вектором национального проекта «Жилье и городская среда». Российские мегаполисы перешли на концепцию «Умного города». В Северной столице одним из главных инструментов этого проекта стала Единая карта петербуржца, в которую зашито сразу несколько приложений: платежное, идентификационное, транспортное и электронная подпись.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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