Сбербанк рассказал о ключевых трендах 2019 года

Цифровизация городского хозяйства в 2019 году стала важнейшим вектором национального проекта «Жилье и городская среда». Российские мегаполисы перешли на концепцию «Умного города». В Северной столице одним из главных инструментов этого проекта стала Единая карта петербуржца, в которую зашито сразу несколько приложений: платежное, идентификационное, транспортное и электронная подпись.