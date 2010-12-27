Электрички Гатчинского направления задерживаются из-за горевшего тепловоза

Поезда в гатчинском направлении Октябрьской железной дороги идут с опозданием. Возможно, причина в тепловозе, сгоревшем около платформы "Проспект Славы".

В понедельник, 11 сентября, поезд Гатчинского направления задерживаются. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщают, что на перегоне Санкт-Петербург-Товарный – Витебский – Шушары в пути задержали поезд до станции Поселок. Причины задержки, по официальным данным, были технические. Время задержки составило около часа.

"После устранения технической неисправности, пригородный электропоезд продолжил движение", - сообщают в ОЖД.

Также задержали пригородный поезд из Петербурга в Новолисино. Его прибытие отложили на 27 минут. Представители Октябрьской железной дроги извиняются перед пассажирами. Об актуальной информации о движении в этом направлении можно узнать по объявлениям на вокзалах и станциях.

Возможно,инцидент связан с пожаром на железной дороге. Ранее Piter.tv сообщается. что около платформы "Проспект Славы" ночью сгорел тепловоз.