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Около платформы "Проспект Славы" ночью сгорел тепловоз
Сегодня, 8:16
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lesjasap
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Около платформы "Проспект Славы" ночью сгорел тепловоз

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На юге Санкт-Петербурга произошло возгорание тепловоза.

 Недалеко от остановочного пункта пригородного электропоезда “Проспект Славы” в ночь на 11 сентября загорелся тепловоз. По сообщениям свидетелей аварии, двигатель машины находился в рабочем состоянии. 

Также очевидцы рассказали, что, скорее всего, у тепловоза произошло возгорание масла под трапами. Они слышали громкий и неприятный шум. 

Некоторые пользователи социальной сети "Вконтакте" сообщили, что, возможно, никакого пожара не было, а что это обычная ситуация. Именно так и заводятся тепловозы. Данным способом прогревается движок.

 Однако, в  региональном отделении МЧС подтвердили, что утром горел генератор тепловоза, который тащил 50 вагонов. Пожар успел распространиться всего на три кв. метра. Его ликвидировали за 20 минут. 
 
Фото: Вконтакте/id285555
Теги: пожар , проспект славы , тепловоз
Категории: Новости СПб

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