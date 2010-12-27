Около платформы "Проспект Славы" ночью сгорел тепловоз

На юге Санкт-Петербурга произошло возгорание тепловоза.

Недалеко от остановочного пункта пригородного электропоезда “Проспект Славы” в ночь на 11 сентября загорелся тепловоз. По сообщениям свидетелей аварии, двигатель машины находился в рабочем состоянии.

Также очевидцы рассказали, что, скорее всего, у тепловоза произошло возгорание масла под трапами. Они слышали громкий и неприятный шум.

Некоторые пользователи социальной сети "Вконтакте" сообщили, что, возможно, никакого пожара не было, а что это обычная ситуация. Именно так и заводятся тепловозы. Данным способом прогревается движок.

Однако, в региональном отделении МЧС подтвердили, что утром горел генератор тепловоза, который тащил 50 вагонов. Пожар успел распространиться всего на три кв. метра. Его ликвидировали за 20 минут.

Фото: Вконтакте/id285555