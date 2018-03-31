Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 11:30
0
Shdaria
83
Код вставки плеера

В Петербурге ночью произошло массовое ДТП с участием ГАИ

0
 
 

В Петербурге на проспекте Славы

В Петербурге ночью 31 марта на проспекте Славы произошло ДТП с участием трех машин. БМВ х6, Шевроле и автомобиль сотрудников ГАИ столкнулись на проезжей части.

На место происшествия прибыли коллеги гаишников, а также бригада скорой помощи. Однако, по словам очевидцев тройной аварии, пострадавших нет.

На кадрах видео видно, как отбросило машины друг от друга из-за от мощного удара. Также на фотографиях показаны повреждения автомобилей. 

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на Приморском шоссе водитель сбил столб 

Фото, видео: Piter.tv

 

Все новости района
Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшесвтия спьб , проспект славы
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5