В Петербурге ночью произошло массовое ДТП с участием ГАИ

В Петербурге на проспекте Славы

В Петербурге ночью 31 марта на проспекте Славы произошло ДТП с участием трех машин. БМВ х6, Шевроле и автомобиль сотрудников ГАИ столкнулись на проезжей части.

На место происшествия прибыли коллеги гаишников, а также бригада скорой помощи. Однако, по словам очевидцев тройной аварии, пострадавших нет.

На кадрах видео видно, как отбросило машины друг от друга из-за от мощного удара. Также на фотографиях показаны повреждения автомобилей.

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Фото, видео: Piter.tv