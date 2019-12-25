В Петербурге нет положительной динамики проведения "мусорной реформы"

В парламенте уверены, что к реализации реформы можно будет приступить к июлю 2021 года.

Парламент Санкт-Петербурга на заседаниях комиссии по экологии и природопользованию, а также комиссии по экологической защите, заслушал доклады врио заместителя комитета по благоустройству Смольного Анны Федоровой о ходе реализации в городе "мусорной реформы". В ходе обсуждения политики и представитель Комблага пришли к выводу, что с реформированием системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проблемы есть, но наблюдается положительная динамика. На данный момент прорабатывается вопрос размещения 15 новых объектов для работы с отходами (прессовальные станции, сортировочные пункты и т.д). При проведении определенной работы, есть вероятность перейти к реализации реформы к 1 июля 2021 года, выразили уверенность в парламенте.

Отметим, ход реформы в Петербурге положительным считают только чиновники Смольного и депутаты ЗакСа. Экспертная оценка экологов, а также участников рынка свидетельствует об обратном – город не в состоянии совершить переход к новой системе обращения с отходами. Специалисты называют несколько причин.

В Петербурге нет Региональной программы по обращению с отходами, являющейся основным документом, определяющим развитие перерабатывающей сферы. Утвержденная Комблагом в июле 2020 года Территориальная схема по работе с ТКО не имеет концептуального обоснования и является недееспособной. Эксперты неоднократно отмечали, что мощности объектов размещения, о чем и говорили в ЗакС на недавних заседаниях, а также указанный поток мусора на них с математической точки зрения трудно сопоставимы. Кроме того, территориальная схема не согласована с аналогичной схемой Ленинградской области (ЛО), что создает проблемы при транспортировании отходов в ЛО для их захоронения. В Санкт-Петербурге отсутствует внедренная система раздельного сбора отходов, а также до сих пор по факту не работает Региональный оператор.

Фактически в Санкт-Петербурге подготовка к проведению "мусорной реформы" не проведена и вряд ли можно говорить о том, что к июлю 2021 года удастся устранить все недочеты и запустить ее в работоспособном виде. По мнению специалистов и участников рынка, проблемы с реформой и переработкой отходов в целом имеется в городе по причине отсутствия политической воли на их устранение у Смольного и губернатора Александра Беглова. Инициативу по решению проблем у главы города перехватил губернатор области Александр Дрозденко, который навязывает Петербургу создание единого Регоператора. По мнению журналистов, его появление приведет к росту тарифов за вывоз мусора и, как следствие, удорожанию квитанций ЖКХ. Также власти Петербурга утратят контроль над мусорной сферой, оцениваемой в 8-12 млрд рублей, и за счет города будут строить объекты переработки для ЛО.

Напомним, Счетная палата РФ 29 сентября обнародовала отчет о ситуации в сфере обращения с отходами в России. Аудит показал, что в стране есть ряд субъектов, в которых "мусорная реформа" даже не была начата. В их число вошел Санкт-Петербург.

Фото: Piter.TV