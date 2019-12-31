В Петербурге неизвестный забрался на мачту крейсера "Аврора"

Мнения горожан о том кем он является разделились.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что жители города засняли человека, забравшегося на мачту крейсера "Аврора". Видеозапись опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автор предположил, что неизвестный решил забраться повыше, чтобы рассмотреть грядущий праздничный салют, но в комментариях с ним не согласились. Пользователи предположили, что это монтажник, натягивающий трос для летающей камеры. Шутники же решили что это спецагент и пожурили автора, "рассекретевшего бедолагу".

Ранее мы писали, что в Петербурге 23 февраля дадут праздничный салют.

Видео: vk.com/spb_today