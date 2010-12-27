Во Фрунзенском районе мужчина с ножом ограбил цветочный магазин

Злоумышленник вынул из кассового аппарата 4 500 рублей и скрылся.

В Петербурге неизвестный мужчина с ножом ограбил цветочный магазин. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщило издание "ПолитЭксперт".

В среду, 25 апреля, полицию обратилась 46-летняя женщина. Она представилась директором цветочного магазина, который находится во Фрунзенском районе на улице Седова. Она сообщила, что 8 марта этого года около одиннадцати часов вечера к ней на работу ворвался неизвестный мужчина в маске. Он держал в руках нож. Злоумышленник начал угрожать женщине-кассиру. Затем он вынул из кассового аппарата 4 500 рублей и скрылся.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Обстоятельства ограбления выясняются.

Фото: Pixabay.com